A causa del Covid potrebbe "saltare" la Festa del Vino

CASALE - A causa del Covid salterà l'edizione 2020 della Festa del Vino di Casale? Sembrerebbe proprio di sì dopo aver ascoltato quanto il sindaco Federico Riboldi ha dichiarato poco fa al direttore Alberto Marello.

«Tutti gli eventi che erano significativi per il territorio oggi lo sono ancora di più perchè ne sentiamo la mancanza. Purtroppo dopo che hanno annullato l'Oktoberfest abbiamo delineato quale sarà il futuro dei prossimi mesi sugli eventi pubblici e gli assembramenti - ha spiegato il sindaco - I grandi eventi sui quali noi contavamo moltissimo per la promozione del territorio, Festa del Vino e Jazz Refound in testa, come li avevamo immaginati lo scorso anno, quest'anno non saranno praticabili».