Anche a Valenza questa sera la protesta dei negozianti

VALENZA - Anche a Valenza, come in tante città d’Italia, i commercianti manifesteranno per far sentire la loro voce. «Oggi dalle 21 alle 21.30 negozi, bar e ristoranti della città alzeranno le serrande chiuse da mesi e accenderanno le proprie insegne» segnala il presidente dell'associazione l'Oro dal Po al Monferrato Franco Stanchi.

I titolari, durante questa protesta, staranno fuori dalle loro attività a manifestare il loro malcontento.

«I commercianti non ne possono più di questa situazione, sono allo stremo e sull’orlo del fallimento. E dei tanti aiuti promessi dallo Stato fino ad ora neanche l’ombra. La cassa integrazione non è ancora arrivata a nessuno, gli imprenditori, i negozianti, i proprietari di bar e ristoranti continuano a dover pagare gli affitti in attesa della “manna” dello Stato che non arriva! Altro che potenza di fuoco, tutte balle. Che dire poi del finanziamento fino a 25.000 euro concesso a chi ricava più di 100.000 euro all’anno, dimenticandosi che in Italia solo l’1% della popolazione ricava più di quella cifra - dice Stanchi che, in merito alla situazione di Valenza, denuncia un ulteriore problema - Qui a Valenza molti sportelli bancari hanno attività limitata causa pandemia, non è quindi possibile istruire nessuna pratica! Ormai ci siamo abituati tutti a convivere con il possibile contagio, mascherine, guanti, lavaggio delle mani sono ormai una prassi consolidata, come le distanze interpersonali.

Bisogna fare un salto di qualità, stabilire delle norme e consentire di aprire le attività prima che il commercio fallisca!».