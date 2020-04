Ottimi risultati per l'iniziativa benefica degli artisti monferrini

CASALE - Sta riscuotendo grande successo Art#together, la raccolta fondi per il Comune di Casale Monferrato promossa da 111 Lab in collaborazione con Smov eventi e comunicazioni di Vittoria Oglietti, Francesca Viale Marchino per Co-Working Concrete e l’artista Giovanni Saldì.

In vendita opere di una quarantina di artisti monferrini, il cui ricavato è utilizzato per finanziare la lotta al Covid.

Molte realizzazioni sono già state vendute. Alla pagina Facebook si trova l'elenco completo e le istruzioni per l’acquisto.

Questi gli artisti che hanno aderito all’iniziativa: Alessandro Kerze Man, Giulia Savino, Carlo Cattaneo, Cecilia Gioria, Laura Chiarello, Nadia Presotto, Albina Dealessi, Kassandra La Mantia, Iris Devasini, Piergiorgio Panelli, Giovanni Saldi, Æno (Emanuela Serafino), 111LAB per Enrico Colombotto Rosso, Max Ferrigno, Paolo Novelli, Ambra Pegorari, Elena Caterina Doria, Matt Bicon, Giuliana D'Adda, Franco Acquati, Gabriele Gioria, Francesca Agate, Alberto Raiteri, Daniela Vignati, Fernanda Core, Giada Giangrino, Paolo Deandrea, Loredana Boschiero, Guanciale d’Erba, Patrizia Cremasco, Paola Casulli, Cate Maggia, Nadia Beltramo, Vito Boggeri, Alessandro Salamone, Fabrizio Borla, Marisa Bagnera, Gianfranco Bonaria, Sale.

L’iniziativa si concluderà il 29 maggio.