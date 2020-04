'Ci vediamo al campo': oggi alle 18 la diretta dedicata al calcio dilettantistico

ALESSANDRIA - Un nuovo appuntamento in streaming sulle pagine facebook del Gruppo Soged: alle 18 di oggi, mercoledì 29 aprile, la prima puntata di 'Ci vediamo al campo', una rubrica dedicata al mondo del calcio dilettantistico della provincia. Ospiti di Paolo Livraghi saranno Fabio Nobili, attuale allenatore della Valenzana Mado, e Marco Cresta, direttore sportivo dell'Asca: si parlerà delle prospettive per il settore, dando però ampio spazio a ricordi, episodi divertenti legati al passato e tante curiosità. La diretta, una volta terminata, sarà disponibile in podcast su www.ilpiccolo.net e su tutti i siti del network.