Maggio senza eventi: saltano Expolandia e Paesi e sapori

OVADA - Mancava solo la comunicazione ufficiale, ma di fatto era evidente che l'emergenza sanitaria in corso avrebbe costretto gli organizzatori della manifestazioni locali a mettere in stand-by - almeno per il momento - gli appuntamenti "fissi" del calendario ovadese. Dopo Pasqua, Pasquetta e il weekend del 25 aprile trascorsi rigorosamente in casa e senza manifestazioni esterne con la presenza del pubblico, Ovada si appresta a vivere il ponte del primo maggio ancora con le medesime regole. Salta così il secondo appuntamento con il mercatino dell'Usato e dell'Antiquariato, il corteo del primo maggio, il tradizionale concerto del corpo bandistico presso il giardino della scuola di musica e soprattutto il raduno interregionale delle Confraternite che avrebbe coinvolto la città sabato 2 e domenica 3 maggio.

Non si svolgerà neppure l’edizione di "Paesi e Sapori" del 16 e 17 maggio. Ora il prossimo obiettivo è il 2 giugno, che rappresenta un altro ponte di tre giorni ricco di appuntamenti per la città. Inutile ribadire che restano ancora numerosi dubbi sullo svolgimento del Mercatino organizzato dalla Pro Loco di Ovada e dell’Alto Monferrato Ovadese, mentre è già stata annullata l’edizione di Expolandia che si sarebbe dovuta svolgere il 29, 30 e 31 maggio.