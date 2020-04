StraNovi rinviata. In autunno?

NOVI LIGURE - La StraNovi era in calendario il 22 maggio: l'Atletica Novese, che la organizza, ha atteso ancora qualche settimana, poi ha deciso per il rinvio. "Non l'annullamento: proviamo a sperare che in autunno si possa organizzare la corsa, individuando una data. Speranza magari flebile - sottolinea lo staff della società - lo sappiamo bene, ma ci piace pensare che si possa ripartire con un evento dedicato alla città, conservando le finalità benefiche".

Annullata, invece, la "Corsa del Quartiere 3G", programmata per il 16 giugno, appuntamento agonistico molto frequentato da podisti di tutta la provincia e, anche, dalla Liguria. "Ci rivediamo nel 2021"