Oggi 6 decessi a Casale. Le prospettive per bambini e ragazzi

CASALE – Oggi si sono registrati ben 6 decessi, 6 ricoveri e 2 dimissioni all’ospedale Santo Spirito di Casale. Nel consueto messaggio serale il sindaco Riboldi, insieme al vicesindaco Capra, all’assessore Novelli e al presidente del Consiglio Comunale Pivetta informa che si è tenuto un incontro con le parrocchie sul tema dei centri estivi e delle soluzioni da adottare per il periodo estivo. Si sta creando un tavolo di confronto con le associazioni del terzo settore in vista della riapertura dei parchi cittadini: tra le ipotesi, ingressi contingentati per aiutare i bambini e i ragazzi a svolgere attività all'aperto e aiutare le famiglie che rientrano al lavoro.