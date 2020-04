A Spigno 'sos volontari' per la pulizia degli spazi comuni

SPIGNO MONFERRATO - Dal 4 maggio alcuni cimiteri, seppure in maniera contingentata tale da garantire le distanze anti contagio, apriranno i battenti. In queste settimana di chiusura nessuno si è preso cura degli spazi comuni e con questa primavera esuberante il gerbido ha preso facilmente il sopravvento. Per garantire un ritorno alla normalità ed un degno abbraccio ad i propri defunti, alcuni volontari di Spigno Monferrato, in sicurezza, hanno provveduto a pulire il cimitero e a sistemare gli spazi comuni ed aiuole. Visto che c'erano, dopo il camposanto, i 'volontari volenterosi' hanno spostato la propria attenzione sulle fioriere della piazza del mercato.

Il terzo settore è molto vivo nel paese monferrino. L'Associazione Nazionale Carabinieri di Spigno ha infatti bandito una nuova campagna per 'l'arruolamento' di nuovi soci in modo da organizzare diversi servizi a disposizione della comunità locale.