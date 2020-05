Rimasti soli, finiscono in canile: le altre vittime dell'epidemia

ACQUI TERME - Tra le vittime indirette dell'epidemia ci sono anche loro, i nostri fedeli amici a quattro zampe. Negli ultimi due mesi, infatti, non sono pochi i cani e i gatti rimasti improvvisamente senza padrone e per questo finiti, loro malgrado, nelle strutture comunali.

Al canile di Acqui Terme il gruppo di volontariato “Tutela e assistenza animale” si occupa della gestione delle adozioni e dell'accoglienza dei nuovi arrivati. «Due settimane fa la Protezione Civile ha prelevato da un'abitazione di Melazzo quattro cagnetti meticci (nella foto), mamma, papà e due cuccioli di quattro mesi – racconta una delle volontarie – Il proprietario, purtroppo, è morto a causa del coronavirus». Nessun parente ha potuto (o voluto...) farsi carico della famigliola, «e quindi sono stati portati qui da noi. Sono molto socievoli e affettuosi. Tutto sommato stanno reagendo in maniera positiva, ma soprattutto i più piccoli è bene che crescano tra l'affetto e il calore di una famiglia». Fortunatamente, almeno per i due cuccioli, stanno già arrivando le prime richieste, «una signora di Serravalle si è detta molto interessata al maschietto».

Insieme ai quattro meticci, altri sei cani sono giunti al canile di Acqui negli ultimi giorni, «una deliziosa femminuccia 'simil-pitbull' che ha perso la padrona alla quale era molto affezionata, e altri cinque 'compagni' arrivati dalla stessa abitazione ma incroci di razze diversi, di cui due 'simil-Jack Russell terrier'».

In questo momento i volontari del canile acquese fanno ciò che possono, «questa emergenza ha messo in difficoltà anche noi. Mancano approvvigionamenti esterni perché le persone non possono uscire. Ospitiamo in tutto più di cento cani, molti di questi anziani, che necessitano di cure particolari. Dal 4 maggio in avanti, però, il governo dovrebbe rilasciare una liberatoria per consentire le visite agli utenti e a noi operatori per i controlli pre e post affido». Tanti amici pelosi, insomma, aspettano solo di regalare affetto e lealtà a chi saprà fare lo stesso con loro.

Per informazioni, contattare il numero 0144 312280.