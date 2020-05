Dal Comune il grazie a chi lavora per la comunità. Un morto al Santo Spirito

CASALE - Il sindaco Federico Riboldi e il consigliere comunale Vincenzo Miceli per il consueto video di aggiornamento serale dal Comune. La presenza di Miceli, infermiere, è il modo con il quale Palazzo San Giorgio oggi vuole ringraziare gli operatori che stanno lavorando per affrontare l'emergenza. Medici, Infermieri, Oss, Forze dell’Ordine e personale non sanitario che anche oggi hanno lavorato per la comunità.

Per quanto riguarda il bilancio dell’Ospedale Santo Spirito, nella giornata di oggi, sono stati registrati 1 nuovo decesso, 4 ricoveri e 2 dimissioni.