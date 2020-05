"Aperitivi virtuali": dibattito con la giornalista Gianna Schelotto

MORNESE - Sarà Gianna Schelotto l’ospite dell’appuntamento di domenica 3 maggio con “Aperitivi doc”, la rassegna di incontri in video conferenza organizzata dal Comune di Mornese. Alle 17.30 la psicoterapeuta, saggista e giornalista dialogherà con il regista e consigliere comunale Ian Bertolini sul tema “Le epidemie – un’insolita prigionia”. Come è già stato per gli altri incontri, il vero fulcro dell’iniziativa sarà dato dalle domande, sempre numerose, che gli spettatori potranno fare agli ospiti attraverso i commenti. Durante l’appuntamento del 3 maggio sarà presentato un Dolcetto d’Ovada. La puntata sarà disponibile in podcast assieme alle puntate precedenti sul canale Youtube del Comune.

Gli incontri precedenti con vari esponenti del mondo della cultura (il giornalista Domenico Quirico, il professor Paolo Mazzarello, il fotografo Emanuele Biggi), hanno totalizzato un ascolto in diretta di oltre cento spettatori e di oltre 1.500 visualizzazioni tra Facebook e Youtube.