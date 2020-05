Rinviata a data da destinarsi Casale Comics & Games

CASALE - Inevitabilmente, l'emergenza Covid ha costretto gli organizzatori di Casale Comics & Games al rinvio della kermesse. Si tratta di una decisione della quale si attendeva solo l'ufficialità che è arrivata da pochi minuti. Così commentano la decisione gli organizzatori di mOn:«Ci abbiamo sperato, saremo onesti. All’inizio abbiamo pensato che, con la fiera a giugno e il primo “liberi tutti” previsto ad aprile, ce la saremmo cavata con qualche disagio in fase di organizzazione. Abbiamo continuato a seguire, come tutti, l’evolversi della situazione, settimana dopo settimana, continuando a lavorare dietro le quinte per portare avanti il progetto della quinta edizione di Casale Comics&Games nonostante il lockdown. Abbiamo continuato a sentire ospiti, a elaborare il programma, a studiare la pubblicità, ma al termine di ogni incontro, di ogni videochiamata e di ogni messaggio ha iniziato a insinuarsi un piccolo tarlo, insistente, un tarlo che ripeteva sempre le stesse domande: “ma riusciamo farla? Col virus come va? E se la cosa va per le lunghe?”.

Ora, la situazione è semplice: Casale Comics&Games, quinta edizione, non aprirà le porte al pubblico il 20 e il 21 Giugno, ma è rimandata a data da destinarsi. L'ultima frontiera la raggiungeremo nel 2021, molto probabilmente».

Impossibile organizzare un evento del genere al Castello in totale sicurezza per visitatori, ospiti e staff. «Il Castello è una struttura meravigliosa, ma gli stessi cunicoli, strettoie e saloni che lo rendono evocativo e affascinante durante l’evento sono del tutto inadatti a garantire il distanziamento sociale necessario. Come se non bastasse, se anche a giugno fosse possibile, legalmente e in sicurezza, aprire la fiera, è plausibile che molte persone avrebbero legittimamente paura a riunirsi in spazi affollati. Con meno visitatori, e quindi meno biglietti, sarebbe impossibile coprire i costi della manifestazione e riuscire a garantire la qualità di cui andiamo fieri senza accettare compromessi, per noi inaccettabili.

A malincuore, quindi, siamo costretti ad annullare l’evento previsto per Giugno. Venendo alle buone notizie, stiamo tuttavia pensando a una serie di opzioni e alternative per tenere viva la fiamma di Casale Comics&Games. Non appena sarà possibile, abbiamo in previsione una serie di eventi, tornei e incontri che ci condurranno fino alla prossima edizione. Nei prossimi mesi, annunceremo queste edizioni speciali, questa serie di eventi che, finalmente, ci porteranno all’Ultima Frontiera».