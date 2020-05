Riaprono gli sportelli al pubblico, si entra uno alla volta

PROVINCIA - Da lunedì 4 maggio riapriranno gli sportelli Amag e Alegas di Alessandria (servizi di front office e recupero crediti), Acqui Terme e Tortona, con le seguenti modalità:

Alessandria e Acqui Terme dal lunedì al venerdì mattino dalle 8,15 alle 12 - pomeriggio dalle 14.15 alle 16

dal lunedì al venerdì mattino dalle 8,15 alle 12 - pomeriggio dalle 14.15 alle 16 Tortona lunedì, martedì e giovedì dalle 14.45 alle 18, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.45 alle 18.

L'accesso agli uffici avverrà con il ritiro del numero leva-coda posizionato all'esterno dell'ingresso, l'attesa del proprio turno all’esterno dell'azienda e la misurazione della temperatura prima dell'ingresso in azienda. L'ingresso dovrà avvenire una persona per volta, solo per ufficio utenza e ufficio recupero crediti. E' obbligatorio indossare guanti e mascherina prima di accedere al desk operativo. Se gli utenti ne fossero sprovvisti, saranno forniti dai nostri operatori. A disposizione soluzione igienizzante lavamani. "Uno esce e uno entra" sarà la regola

Per la sede di Alessandria gli ingressi avverranno da via Damiano Chiesa, le uscite avverranno dal passo carraio posto su Via Don Luigi Orione. I clienti che devono recarsi presso l'ufficio commerciale, dopo l'espletamento delle attività già indicate, saranno accompagnati dal personale aziendale presso l'apposito ufficio dedicato, utilizzando un’entrata secondaria. Saranno comunque sempre garantiti anche i servizi telefonici e on line.

Il numero verde Alegas 800.959.441 per le letture Luce e Gas è in funzione dalle 8 alle 12.15 e dalle 14 alle 16.45. Il numero verde Amag Reti Idriche 800.236.211 per Assistenza Acqua è in funzione dalle 8 alle 12.15 e dalle 14 alle 16.45.

Le stesse funzionalità e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.gruppoamag.it. Centralino Gruppo Amag: 0131.283611

Per ricevere informazioni e inviare le letture si possono usare le seguenti mail:

contattoutenti@gruppoamag.it

sportello@gruppoamag.it (per Amag Reti Idriche)

sportello@alegas.it (per gas e luce)

commerciale@alegas.it

sportelloacqui@gruppoamag.it (per Acqui Terme)

derthona@alegas.it (per Tortona).

È prorogata la chiusura sino al 17 maggio di tutti i Centri di raccolta differenziata (viale T. Michel e via IV Martiri in città, Felizzano, Frugarolo e Sezzadio). È operativo il servizio a chiamata di ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti nel numero massimo di 5 pezzi.

Per qualsiasi informazione o dubbio i cittadini possono comunque interagire con l’Azienda attraverso il Call Center allo 0131 223215 o al numero verde 800 296 096 (solo da rete fissa), tramite il portale www.amagambiente.it o scrivendo a info@amagambiente.it.

Prosegue l’intervento di lavaggio ad Alessandria e nei sobborghi, disposto dal presidente del Gruppo Amag Paolo Arrobbio, attraverso autobotti e lance ad acqua compressa.