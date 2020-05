Oggi un morto a Casale. Più ingressi che dimissioni

CASALE - Oggi il bilancio dall'ospedale Santo Spirito (dove ricordiamo vengono ricoverati pazienti provenienti non solo dal Casalese) conta 1 nuovo decesso, 4 ricoveri e 2 dimissioni.

Il sindaco Federico Riboldi informa, nel consueto messaggio serale, che in questi giorni i volontari della Protezione Civile, coordinati da Enzo Amich, hanno provveduto alla sanificazione di molti locali di pertinenza del Comune, come il teatro, la biblioteca, gli uffici comunali e quelli aperti al pubblico che, a partire da domani, torneranno lentamente alla loro operatività.