Via alla fase 2: riaprono i cimiteri acquesi

ACQUI TERME - Da stamani, i cimiteri cittadini di Acqui Terme riapriranno i battenti. Sono ormai tante le settimane che hanno separato la comunità dei vivi dai propri cari defunti e nel camposanto cittadino, così come il quelli delle frazioni, piano piano si potrà tornare a dare un saluto a chi non c'è più. «La fruizione degli spazi dovrà avvenire nel rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone, della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e con l'adeguata protezione delle vie respiratorie attraverso l'uso di mascherine o altri dispositivi adatti a questo scopo» hanno però allertato da Palazzo Levi.

Nuove regole anche per le cerimonie funebri, che dovranno svolgersi preferibilmente all'aperto, potranno presenziare al massimo 15 persone, indossando protezioni per le vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. «Una volta concluse le esequie, i partecipanti dovranno allontanarsi evitando assembramenti e cortei di accompagnamento del feretro. Nel corso delle funzioni, chi si trova all’interno del cimitero per visite o altre ragioni è invitato a non sostare nei pressi della cerimonia» hanno concluso dal Municipio.