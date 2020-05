Alessandria e la 'Fase 2': gente in giro e controlli

ALESSANDRIA - Primo giorno di riaperture e concessioni anche per i cittadini, ieri, in questa lunga emergenza coronavirus: il nostro Mattia Lavezzi ha perciò girato per la città per vedere la reazione degli alessandrini dopo quasi due mesi di lockdown totale. Come sempre, un appello: va bene la possibilità di fare sport, ma occorre ancora stare attenti e usare tutte le precauzioni possibili. Nessuno, infatti, ha voglia di tornare a due mesi fa: quindi, meglio usare la testa.