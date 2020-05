Schianto mortale, tre i mezzi coinvolti

CASALE MONFERRATO - AGGIORNAMENTO ORE 17.45 - Si sta delineando la dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina che è costato la vita a Calogero Raimondo, 66 anni, di Casale. Dai primi accertamenti è emerso come Raimondo, alla guida di una Mercedes, sia uscito dal vivaio svoltando a sinistra, immettendosi sulla Provinciale proprio nel momento in cui è sopraggiunto il Tir condotto da Andrei Secu, 40 anni, residente a Piacenza. Inevitabile l’impatto, fatale per l’automobilista.

In quel momento è sopraggiunta anche la Fiat Punto (Da Casale direzione Vercelli) guidata da Annarella Viadana, 64 anni, di Casale che, dopo un testa coda, si è appoggiata al camion.

ORE 13 - Tragedia della strada questa mattina verso le 11, sulla strada Provinciale 31, verso Villanova. L’impatto ha coinvolto tre mezzi: un Tir, una Fiat Punto e una Mercedes. La dinamica dell’incidente (nei pressi di un vivaio e della vetreria Monferrina) è ancora al vaglio dei Carabinieri, diretti da Christian Tapparo.

Il conducente della Mercedes, 66 anni, ha riportato ferite mortali.

Al momento non si conoscono altri particolari. Seguono aggiornamenti.