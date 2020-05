A Casale un vademecum per le scadenze di tasse e documenti

CASALE - L'emergenza Covid ha portato alla modifica / slittamento di molte scadenze nel pagamento della tasse e non solo. Per quanto riguarda i Casalesi, il Comune ha scelto di riassumere in un vademecum tutte le date e le agevolazioni per privati e aziende, dalla Tari alla Tosap, dalla Carta d'Identità al Foglio Rosa, alle rette dei nidi, al cambio degli pneumatici.