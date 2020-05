Italia Viva plaude la giunta Riboldi

CASALE - Il Coordinamento di Italia Viva Casale Monferrato è soddisfatto di quanto l'amministrazione sta facendo in particolare nei confronti degli esercizi commerciali: «accolte le proposte presentate nelle passate settimane - spiegano i renziani - Sin dall’inizio dell’emergenza, con senso di responsabilità, c’è stato da parte nostra un impegno concreto operando senza polemiche e in modo costruttivo, producendo ottimi risultati. L’emergenza non è ancora superata e la nostra compagine, che si è messa a disposizione dell’amministrazione, continuerà con determinazione in questo solco, per la tutela e un nuovo rilancio del nostro territorio».