Le società votano: quattro giovani in Eccellenza

CASTELLAZZO - "La maggioranza delle società di Eccellenza si è espressa a favore di quattro giovani nella prossima stagione". Tutti presenti i club dei due gironi alla riunione con il presidente del comitato regionale Christian Mossino e il segretario Roberto Scrofani,anche Castellazzo e Hsl Derthona.

"Quest'anno erano obbligatori, in campo, un 2000 e un 2001. Non sappiamo ancora quando e come ripartiremo - commenta Cosimo Curino, presidente del Castellazzo - ma puntare sugli Under, soprattutto quelli dei nostri vivai, è una opportunità e una risorsa. Anche per questo abbiamo chiesto di raddoppiarli: i ragazzi che avevamo in rosa hanno giocato solo mezzo campionato, anche un 2001 rischiava di diventare 'vecchio' senza avere fatto esperienza".

Le società hanno privilegiato l'opzione con un 2000, due 2001 e un 2002. "Adesso aspettiamo di avere notizie più certe sul futuro: a quel punto ragioneremo sui programmi, anche confrontandoci con i possibili sponsor. Il Castellazzo vuole ripartire. Certo, un protocollo sanitario solo per i Dilettanti, come ha spiegato il ministro Spadafora, è indispensabile: misurare la temperatura e sanificare sempre gli spogliatoi e tutti gli spazi è fattibile, avere sempre il medico ad ogni allenamento non è realizzabile nelle nostre categorie".