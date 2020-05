Teresa torna a casa, e ringrazia così i suoi "angeli in blu"...

ACQUI TERME - Vince la battaglia con il virus anche grazie a loro. Per due mesi è stata ricoverata al 'Monsignor Galliano' nei reparti di rianimazione e del sesto piano Covid, ma ora Teresa è di nuovo a casa, per completare il periodo di riabilitazione tra l'affetto dei propri famigliari. Prima di lasciare l'ospedale, però, Teresa ha scritto una breve lettera ai suoi "angeli in blu", ovvero a chi tra medici, infermieri e oss l'ha aiutata pian piano a guarire e a non perdersi d'animo nemmeno dei momenti più difficili. A loro, Teresa ha dedicato queste parole:

«Ai miei angeli in blu. È stato uno dei periodi più difficili della mia vita. Lontano dagli affetti più cari, eppure voi siete riusciti a colmare questo vuoto. Mi avete incoraggiato, mi avete aiutato, mi siete stati vicini nei momenti in cui mi sembrava tutto perso. Siete straordinari, avete completato il miracolo. (...) Una sinergia che raramente si vede. Un piccolo ospedale per dei grandi professionisti. Ormai un pezzettino del mio cuore vi appartiene. Grazie di tutto, oss, infermieri, dottoresse. Grazie ai miei angeli in blu».