Dal Gruppo Gavio un'ambulanza alla Croce Rossa di Cassine

CASSINE - Ieri, venerdì 8 maggio, a Tortona, in occasione della Giornata mondiale dedicata alla Croce Rossa, il Gruppo Gavio ha donato sei autoambulanze ai comitati della provincia e una alla Misericordia. Uno degli automezzi è stato consegnato anche al Comitato della Croce Rossa di Cassine. «Un sincero grazie alla Famiglia Gavio per il gesto inaspettato ma decisamente gradito di vicinanza e amicizia verso il nostro Comitato a ringraziamento delle tante attività - realizzate e messe in capo proprio in questo periodo di emergenza - dai nostri Volontari», è il messaggio pubblicato su Facebook dal gruppo di Cassine. Gli automezzi sono stati benedetti del Vescovo di Tortona alla presenza del sindaco Federico Chiodi e del presidente della Provincia, Gianfranco Baldi.

Baldi, anche sindaco di Cassine, nel pomeriggio ha poi fatto visita alla nuova sede del Comitato locale, in via Alessandria 21A, dove sono in fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione dei nuovi locali. «Un sincero grazie - hanno aggiunto i volontari cassinesi - anche a coloro, e sono in molti, che quotidianamente ci sostengono donandoci tute, guanti, mascherine, donazioni in denaro e DPI; elencarli uno per uno si rischierebbe di dimenticare qualcuno, quindi.. grazie di cuore a tutti!»