Disability manager, l'incarico passa a Raffaella Di Comite

NOVI LIGURE — È la dottoressa Raffaella Di Comite il nuovo disability manager del Comune di Novi Ligure. La nomina è avvenuta nel corso dell’ultima riunione della giunta comunale a seguito delle dimissioni di Massimo Laveroni (che era entrato in carica lo scorso settembre; in precedenza, per molti anni, il ruolo era stato di Bruno Ferretti).

Raffaella Di Comite, neuropsichiatra infantile, attualmente è dirigente medico dell’Asl. Al disability manager compete la funzione di referente per tutte le problematiche legate al mondo della disabilità. L’obiettivo è quello di avere una città vivibile per tutti dal punto di vista dell’abbattimento delle barriere esistenti, sia architettoniche che culturali. L’incarico avrà durata fino alla scadenza dell’amministrazione comunale ed è svolto a titolo volontario, senza alcuna retribuzione.

Per contatti è possibile utilizzare l’indirizzo email disabilitymanager@comune.noviligure.al.it.