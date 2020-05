Librinfesta: al via l'edizione 'in rete'

ALESSANDRIA - “In questa edizione di Librinfesta si è scelto di parlare di sport, come omaggio alle Olimpiadi di Tokio 2020. Dal logo stesso delle Olimpiadi è stato tratto il messaggio che, ambiziosamente, si desidera trasmettere con l'edizione di quest'anno. Nel logo, ogni rettangolo rappresenta differenze di cultura e nazionalità e simboleggia 'unità nella diversità': questo è quanto avevamo scritto, programmando e pensando alla nuova edizione di Librinfesta. Poi è successo tutto. E ora si sta avvicinando la settimana in cui avremmo vissuto Librinfesta e, anche se non potremo incontrarci di persona e permettere ai bambini, alle famiglie, agli studenti, agli insegnanti di partecipare alle attività che avevamo previsto per loro, vorremmo fare un regalo, comunque, alla nostra città. Abbiamo preparato un Librinfesta diverso”: così gli organizzatori dell'Associazione Culturale Il Contastorie annunciano la XVII edizione sul tema del gioco di squadra, Paese ospite il Giappone.

Nella settimana dal 12 al 16 maggio, tramite le pagine Facebook Librinfesta, il canale youtube Librinfesta e la pagina Instagram ilcontastorie, tutti potranno vivere ugualmente i momenti salienti del festival giunto alla 17esima edizione.

Ecco il programma:

Domenica 10 maggio

Dalle ore 21.00

La notte dei contastorie

Invitiamo tutti la sera del 10 maggio a spegnere i cellulari, computer, televisori, per accendere il suono delle parole che chiamano all’incontro, all’ascolto e liberano la memoria negli adulti e nei bambini. "Vi invitiamo ad aderire dedicando una serata alla lettura nelle vostre case, con i vostri figli, piccoli o grandi che siano. Alle famiglie che aderiranno, invieremo un audio di Marco Bertarini, Il Raccontastorie che l’anno scorso ci ha fatto compagnia in biblioteca. Marcontastorie racconterà una storia proprio ai lettori di Librinfesta Alessandria. Chi vuole partecipare può mandare una mail di adesione al seguente indirizzo: nottedeicontastorie@libero.it entro sabato 9 maggio. Sarà nostra cura far pervenire l’audio".

Lunedì 11 maggio

Saluti e inaugurazione come da tradizione, con il Conservatorio Vivaldi e lo scrittore Andrea Valente.

Martedi 12 maggio

Filastrocca del buongiorno a cura dei Volontari del Contastorie

Saluti dello scrittore Luigi Da Cin Associazione Culturale Il Contastorie Video laboratorio a cura di Mimebù – Mimesis Edizioni

Saluti della scrittrice Anna Lavatelli

Video presentazione del Museo della Gambarina

Saluti dalla scrittrice Daniela Palumbo

Storia della buona notte a cura dei Volontari del Contastorie

Mercoledì 13 maggio

filastrocca del buongiorno a cura dei Volontari del Contastorie

Saluti dalla scrittrice Emanuela Nava

Video laboratorio a cura dell’Upo Alessandria

Saluti dello scrittore Luca Cognolato

Video laboratorio di Irene Cavalchini

Saluti dello scrittore Pino Pace

Storia della buona notte a cura dei Volontari del Contastorie

Giovedì 14 maggio

filastrocca del buongiorno a cura dei Volontari del Contastorie

Saluti della scrittrice Chiara Segré

Video lezione a cura di Rovereto Central Park

Saluti dello scrittore Michele d’Ignazio

Video laboratorio a cura del British Centre di Alessandria

Saluti della scrittrice Susanna Mattiangeli

Storia della buona notte a cura dei Volontari del Contastorie

Venerdì 15 maggio

filastrocca del buongiorno a cura dei Volontari del Contastorie

Saluti dello scrittore Bruno Volpi

Video lezione a cura dell’Associazione Culturale Yamato

Saluti della scrittrice Sofia Gallo

Video laboratorio a cura dell’Associazione LISten Associazione Culturale Il Contastorie Saluti dello scrittore Fabrizio Silei

Storia della buona notte a cura dei Volontari del Contastorie

Sabato 16 maggio

filastrocca del buongiorno a cura dei Volontari del Contastorie

Saluti della scrittrice Nicoletta Costa

Video presentazione della ricercatrice Luisa Foco

Conferenza con Pino Boero e Walter Fochesato: Gianni Rodari compie 100 anni

Saluto finale

Storia della buona notte a cura dei Volontari del Contastorie

Librinfesta viene organizzato con il patrocinio del Comune di Alessandria e di Unicef, in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” e l’Associazione Yamato; la manifestazione ha ricevuto il contributo della Fondazione Crt, di Fondazione Social, Amag, Ecologia Guadagnino di altri sponsor privati.