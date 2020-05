Carlotta e Irene: la forte passione per il canto

OVADA - La musica e il canto rappresentano per il momento la loro passione, ma il futuro è roseo perché la loro bravura è talmente tale che potrebbero ambire a qualcosa di straordinario. Stiamo parlando di Carlotta Lantero (nella foto, di Fabrizio Massa, a destra), nata con il canto nel cuore e nell’anima, volto già noto al pubblico ovadese e Irene Cadenelli (a sinistra), entrambe abitanti in città e frequentanti la scuola Arti’s di Genova oltre a far parte del gruppo di cantanti solisti Cromosuoni, diretto da Maya Forgione. Le due giovani hanno presentato sabato scorso alcuni brani musicali sulla pagina Facebook del Genoa International Music Youth Festival.

Così attraverso concerti live dalle proprie abitazioni ci hanno fatto emozionare con le loro canzoni. Carlotta Lantero, prossima alla laurea in lingue presso l’Università di Genova, già apprezzata per averla ascoltata con la sorella Maddalena allo Splendor durante il premio "Ubaldo Arata", vinto dalla giornalista alessandrina Cristina Parodi, su Raidue a “Mezzogiorno in famiglia” con la squadra di Tagliolo Monferrato oltre ad alcune apparizioni con il corpo bandistico “A. Rebora”, da sette anni studia canto, ha presentato “Di sole e d’azzurro” di Giorgia, “Fa che non sia mai” di Eramo e Passavanti e “I wanna dance with somedoby”” Whitney Houston.

Irene Cadenelli dopo la maturità allo Scientifico della scorsa estate, è iscritta alla Facoltà di Fisica a Genova, frequenta Cromosuoni ed ha cantato “Giudizi Universali” di Samuele Bersani, “Chandelier” di Sia e “Canto anche se sono stonata” di Mina. Si è trattato di un’iniziativa benefica in quanto è stata data la possibilità di assistere gratuitamente ai concerti live collegandosi alla pagina Facebook e in cambio è stata chiesta una donazione volontaria per sostenere un progetto, in questo periodo di pandemia, che intende aiutare i giovani musicisti freelance under 35 offrendo loro la possibilità di fare ciò che più amano e per cui hanno studiato. Potremmo nuovamente ascoltare Carlotta Lantero oggi pomeriggio, domenica 10 maggio alle ore 18 sulla piattaforma Facebook di “Arti’s Scuola d’Arte e Spettacolo” nell’ambito di un progetto dal titolo “A casa con Arti’s” ideato per portare il canto e le altre discipline musicali nelle nostre abitazioni.