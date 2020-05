Casale: da martedì le nuove mascherine. Oggi un decesso

CASALE - Inizierà martedì la distribuzione, in tutte le buche delle lettere di Casale, delle nuove mascherine. Lo spiegano il sindaco Federico Riboldi e il capo di gabinetto Enzo Amich nel consueto aggiornamento giornaliero. In ogni cassetta postale i cittadini casalesi troveranno una busta con all’interno i dispositivi di protezione individuali inviati dalla Regione Piemonte e le mascherine del Comune di Casale Monferrato. Per quanto riguarda il bilancio dell’Ospedale è stato registrato 1 decesso, 2 ricoveri e 3 dimissioni.