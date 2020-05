Valenza Siamo Noi: Dal M5S un video per supportare i commercianti

La pandemia porta con sé anche crisi economica. Per sensibilizzare sul tema, e stimolare i valenzani al supporto verso le attività commerciali locali, il Movimento Cinque Stelle di Valenza ha realizzato (grazie all'aiuto dell'attivista Jonathan Calcagno) un video e un hashtag #ValenzaSiamoNoi in cui sono gli stessi commercianti a "metterci la faccia". «Con i nostri comportamenti e scelte indirizziamo la comunità in un senso o nell'altro definendo l'immagine di una città intera - dice Annamaria Zanghi - Sostenere i commercianti Valenzani può essere una scelta, per quanto ci riguarda un dovere , e lo diciamo da cittadini prima che da politici. La nostra città è sotto attacco e va protetta da un nemico comune che solo uniti potremo».

I pentastellati sperano che al loro appello si uniscano tutte le forze politiche, approvando in consiglio comunale un atto di indirizzo per cercare strumenti per sensibilizzare l'opinione pubblica e sostenere la categoria «per evitare di ritrovarci una città fantasma».