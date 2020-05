L'aiuto della Protezione Civile alla casa di riposo di Casale

CASALE -La Protezione Civile, in collaborazione con Amc, nell'ultima settimana ha provveduto, in più riprese, a rifornire la casa di riposo di Casale di mascherine e altri dispositivi di protezione necessari alla tutela di ospiti e gestori. Arrivano quindi sentiti ringraziamenti da parte del presidente Mario Botta, del direttore Paolo Barbano e dell'intero consiglio di amministrazione di Ospitalità Cdr Casale, rivolti al coordinatore della sezione cittadina della Protezione Civile Enzo Amich e a tutti i volontari che lo affiancano, per l'impegno profuso quotidianamente nel prezioso lavoro che svolgono situazione d'emergenza.