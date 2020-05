La scomparsa di Abbate: il cordoglio del sindaco Riboldi

CASALE - Anche il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi interviene a commentare la morte di Giovanni "Gianni" Abbate, avvenuta venerdì scorso. «La scomparsa del professor Giovanni Abbate lascia un vuoto in città e nel territorio. Uomo di cultura e di approfondita conoscenza dei classici, Abbate ha portato la propria professionalità e competenza anche nell'Amministrazione cittadina, dove ha ricoperto dal 1975 al 1983 prima la carica di Consigliere comunale e poi di Assessore alla Pubblica Istruzione. Storico preside del Liceo Classico di Casale Monferrato, per intere generazioni è stato un punto di riferimento non solo in ambito accademico. A nome mio, e della città, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia e mi unisco al dolore di quanti hanno conosciuto e apprezzato Giovanni Abbate».