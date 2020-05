Da Loch Ness a Casale... per visitare un congiunto?

CASALE - È fatto noto che in questi mesi di limitazioni agli spostamenti anche i fiumi abbiano visto migliorare la qualità delle loro acque. A Casale poi, nelle fasi di collaudo della nuova diga, situata appena a valle del ponte ferroviario, il Po è diventato anche più profondo. Magari per la prima cosa, magari anche per l'altra ed ecco che è ieri è arrivato Nessie, il celebre mostro di Loch Ness, a far visita alla capitale del Monferrato.

Se fosse solo di passaggio non ci è dato di saperlo, nemmeno se fosse in regola con i permessi, se la sua nuotata all'ombra della torre Civica fosse autorizzata da un irrinunciabile motivo di lavoro, oppure dalla visita a un congiunto, magari un grosso siluro.

L'immagine, pubblicata sui social da Juliana Cp Malavasi, strappa indubbiamente un sorriso anche se i più scettici diranno che si tratta di un tronco d'albero e di un'inquadratura favorevole...