Liceo Amaldi, al Classico dopo dieci anni tornano due sezioni

NOVI LIGURE — Dopo quasi dieci anni, all’Amaldi di Novi Ligure torneranno due sezioni di liceo Classico. All’istituto superiore novese – che alla fine degli anni Novanta ha inglobato anche il liceo Doria – la novità è stata accolta con grande soddisfazione dal preside Michele Marenzana e dalla docente Lucina Alice, insegnante di lettere classiche e fiduciaria della sede di viale Saffi.

«Questo era nei nostri desideri, da subito e sempre – commenta Alice [nella foto] – A muoverci non una questione di prestigio (che certo non ci dispiace), né tanto meno puramente di numeri (che comunque non sono irrilevanti nell’economia di un Istituto) ma una fede autentica e profonda, ostinata anche, nella attualità del Classico».

«Per “attualità” non intendo banalmente la “spendibilità” nel mondo contemporaneo: questo sarebbe l’ennesimo cedimento alla dittatura dell’Utile, a cui più nessuno oggi sembra né capace né desideroso di sottrarsi. Chi si scontra con la consapevolezza che, insegna Virginia Woolf, è vano e sciocco dire di sapere il greco (e il latino), matura però un possesso perenne: la capacità di comprendere».