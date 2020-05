Per la Giornata Infermieri la campagna #NoiInfermieriChe

ALESSANDRIA - Una campagna di comunicazione per dire grazie a tutti gli infermieri che ricoprono un ruolo indispensabile all’interno di ogni settore dell’Ospedale e per sottolineare la forza e il potenziale del loro lavoro quotidiano. In un periodo in cui non è possibile organizzare, come in passato, punti informativi e momenti di incontro, l’Azienda Ospedaliera intende celebrare la Giornata dell’Infermiere attraverso i social con la campagna #NoiInfermieriChe: un modo per renderli protagonisti e far spiegare direttamente da loro cosa significa essere infermieri.

“Ringrazio di cuore tutti i nostri infermieri – afferma Giacomo Centini, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera – che durante l’emergenza sanitaria che ancora in parte stiamo affrontando, nonostante l’avvio della fase 2, si sono dimostrati ancora volta il motore dell’Ospedale, mettendo sempre al primo posto il benessere dei pazienti. Il nostro obiettivo è quindi valorizzarne il lavoro, rendendo visibili la passione, la competenza, la professionalità e l’impegno con cui lo svolgono”.

L’iniziativa si inserisce all’interno della celebrazione del 2020 come “Anno dell’Infermiere e dell’Ostetrica”, secondo la designazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, affiancandosi alla realizzazione del video pubblicato lo scorso 5 maggio – Giornata delle Ostetriche - con le foto delle ostetriche e delle mamme di cui si prendono cura. Una campagna, infine, che permettendo agli infermieri di raccontarsi in prima persona, ben si allinea anche con il Concorso di Medicina Narrativa promosso dall’Azienda in questi giorni e dedicato agli operatori sanitari oltre che ai pazienti e ai loro famigliari.