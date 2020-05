'Torneo Armana', passione e solidarietà

TORTONA - 20 giugno 2020 la data, ma quella domenica, e anche il sabato precedente, non ci saranno partite al campetto, da 16 anni sede di un evento, il Torneo Armana, diventato di valore nazionale nel 3vs3.

Il team che organizza, però, ha scelto di 'avvicinare' tutti alla solidarietà, anche in tempi di distanziamento sociale, facendo leva sulla grande passione che ha permesso a questa manifestazione di raggiungere numeri enormi di presenze e di raccolta fondi per l'Associazione Enrico Cucchi.

E' nata una campagna di crowdfunding, "United by passion - Uniti dalla Passione" per dare un contributo sempre all'associazione Cucchi che, insieme ad altre realtà del volontariato, è impegnata nella raccolta di cibo e beni di prima necessità e per fornire assistenza domiciliare a persone anziane e indigenti.

Come partecipare? Acquistando lo 'starter pack' del torneo. Tre le versioni, a seconda dell'offerta, da 15 a 50 euro: nei pacchi la tshirt della 16a edizione (champion, 15 euro), maglietta e locandina (hero, 25 euro), maglia, manifestino e una foto d'autore (legend, 50 euro). Basta effettuare una donazione e scrivere all'indirizzo torneoarmana@gmail.com indicando tipo di pack scelto, taglia e indirizzo. "Lo starter pack - spiegano gli organizzatori - arriverà direttamente a casa"