Oggi un decesso al Santo Spirito. Si studia per il rinvio dell'Imu

CASALE - Nel consueto messaggio serale il sindaco Federico Riboldi comunica che è tornato operativo il dottor Pasquale Toscano, direttore del presidio ospedaliero; il reggente Federico Nardi ora potrà dedicarsi esclusivamente al suo nuovo incarico di Direttore Sanitario dell’Asl. All'Ospedale Santo Spirito è stato riaperto il portone principale, segnale che l’attività del nosocomio sta tornando lentamente alla normalità. Per quanto riguarda il bilancio, invece, sono stati registrati 1 decesso, 2 ricoveri e 6 dimissioni.

Infine il sindaco segnala che dopo la sospensione di Tari e Tosap, sono allo studio di Palazzo San Giorgio misure per rinviare il pagamento dell’Imu (per la parte comunale).