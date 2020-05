Al via il monitoraggio aereo dei cavi di media tensione

PROVINCIA – Al via lunedì 18 maggio e per circa un mese le consuete ispezioni aeree svolte da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione per verificare lo stato delle linee elettriche di media tensione e per garantire un servizio efficiente e di qualità. E-Distribuzione sarà impegnata in un’osservazione della propria rete per un totale di 2.006 km circa, interessando complessivamente 197 comuni.

Il monitoraggio verrà effettuato attraverso un elicottero con l’ausilio di tecnologie di ultima generazione e consentirà di verificare lo stato delle linee aeree di media tensione. Mediante il sorvolo a bassa quota, infatti, sarà possibile rilevare eventuali anomalie e riprendere la situazione degli impianti. Verrà posta particolare attenzione alla presenza di piante e vegetazione nelle immediate vicinanze dei conduttori ed allo stato di conservazione dei sostegni, mensole, isolatori, sezionatori a palo e posti di trasformazione su palo.

L’intervento sarà realizzato con le linee elettriche in tensione, senza quindi ricorrere ad alcuna interruzione del servizio e senza arrecare alcun disagio alla clientela. Al controllo elettronico aereo farà seguito l’analisi dei dati registrati ed eventuali ispezioni da parte dei tecnici Enel che definiranno il successivo piano di interventi. Queste attività di ispezione si affiancano al consueto piano di sviluppo e manutenzione della rete di distribuzione.