Forte temporale, allagamenti in provincia

ALESSANDRIA - Allagamenti in provincia, in particolare nella zona di Acqui Terme e nell'area collinare di Alessandria, per il forte temporale che si è scatenato nel corso della serata.

Vigili del Fuoco e Protezione Civile stanno intervenendo sulle segnalazioni dei cittadini per allagamenti e alberi abbattuti. Si raccomanda di evitare gli spostamenti in auto.