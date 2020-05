Lezioni online per tutti: con le Madri Pie un pomeriggio a scuola di lingue

OVADA - Due lezioni aperte a tutti gli studenti che intendono sfruttare questa fase di emergenza per provare ad acquisire nozioni che potrebbero rivelarsi utili nel proseguo di carriera. È questo l’obiettivo del progetto avviato dall’Istituto “Santa Caterina – Madri Pie” di Ovada che, in un momento di chiusura forzata, apre le sue porte ai ragazzi e alle loro famiglie per la progettazione del futuro. «La nostra scuola non si è mai fermata – afferma Luciana Repetto, preside dell’Istituto –. Già dal primo decreto dello scorso 23 febbraio abbiamo pensato subito a mettere in modo le nostre energie per stare accanto agli studenti, non solo per insegnare, ma anche per confortare, e per mantenere viva una relazione di condivisione di un progetto educativo».

L’iniziativa prevede lo svolgimento di lezioni aperte a tutti, non solo agli studenti dell’Istituto, ma anche agli alunni di tutti gli ordini di scuola, da quella dell’infanzia alla secondaria di primo (Italiano, Inglese anche in modalità CLIL con scienze motorie e arte, Francese) e di secondo grado (Tedesco, Inglese, Francese, Diritto e Scienze Umane). Il focus del progetto è rivolto soprattutto alle lingue straniere. L’appuntamento è per domani pomeriggio, venerdì 15 maggio, alle ore 15.00 (con “Moi c’est Harry Potter, enchanté”, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado) e dalle ore 17.30 (con il “Karaoke Party” - rivolto agli studenti della scuola primaria - per imparare l’inglese attraverso le canzoni). Per prenotarsi basta inviare un messaggio (al 338 1712030) o mandare una mail (ist.santacaterina@gmail.com) all’Istituto di via Buffa.