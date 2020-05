AcdB Museo inaugura la prima mostra virtuale

ALESSANDRIA - Per la Giornata internazionale dei musei, il 18 maggio, AcdB Museo presenta la prima mostra virtuale, capitolo inaugurale di una rassegna ciclostorica a tappe. Da lunedì curiosi e appassionati potranno 'entrare' dentro l'esposizione al 3°piano di Palazzo Monferrato per vivere il primo grande duello dello sport, tra il tortonese Giovanni Cuniolo, 'Manina', e l'astigiano (ma all'epoca Asti era provincia di Alessandria) Giovanni Gerbi, meglio noto come 'Il Diavolo Rosso'.

"Sarà una experience in tre D - sottolinea Roberto Livraghi, direttore di Palazzo Monferrato e del museo - E' un naturale sviluppo della scelta di AcdB di creare un archivio digitale, in collaborazione con il Museo del Ghisallo, con cui abbiamo un gemellaggio che ci permette di elaborare proposte molto interessanti. Siamo focalizzati su un patrimonio unico, che vogliamo condividere con sempre più persone".

Si inizia con 'Gerbi - Cuniolo. Una rivalità da numeri uno'. Una sfida da vivere con fotografie (a tutta parete), parole e musica, all'inizio del Novecento, quando con la bicicletta tutto ha inizio. "Una mostra virtuale e immaginifica - sottolinea Livraghi - da godere con un semplice clic al link che da lunedì sarà disponibile per tutti".