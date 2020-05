Addio a Beppe De Lucia, pioniere del podismo

TAGLIOLO - Non c'è un solo podista di questa provincia, e non solo, che non conosca Giuseppe De Lucia. Soprattutto, che non si consideri amico di Beppe, che del podismo è stato un iniziatore convinto e appassionato.

Classe 1945, viveva a Tagliolo. Insieme ad un gruppo di amici era stato fra i fondatori dell'Atletica Ovadese Ormig, società per la quale ha gareggiato a lungo. Anche quando la malattia gli ha progressivamente impedito di gareggiare, era spesso presente agli appuntamenti agonistici sul territorio.

Beppe è sempre pronto e disponibile a farsi coinvolgere nelle iniziative. Fra i molti ricordi, in queste ore, anche quello dell'associazione 'Stella Bianca - Laura Garavelli', che aveva trovato in Beppe un partecipante entusiasta alla prima staffetta a Roma. "Resterà, per sempre, uno della nostra grande famiglia".