Doppio tampone negativo, "liberato" il pallavolista Moro

NOVI LIGURE — Stefano Moro alla fine è stato "liberato" e può dire addio alla quarantena. Moro, capitano della Novi Pallavolo e consigliere comunale, era infatti da tempo in attesa del secondo tampone che sancisse definitivamente la sua negatività al coronavirus. «Uno dei due tamponi era sostanzialmente andato perso – racconta il 38enne novese – Così ero rimasto bloccato in casa nonostante ormai fossi di fatto guarito». In isolamento nella propria abitazione rimane invece la moglie Milena, «alla quale però non è stato fatto nessun tampone nonostante abbia accusato i sintomi tipici del virus».