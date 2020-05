Impianto Carentino, il web e la protesta

CARENTINO - Si svolgerà come da calendario la conferenza dei servizi durante la quale sarà dibattuta la richiesta di Agribio di Voghera a realizzare un impianto di smaltimento di fanghi da depuratore nell'ex capannone dell'Eurocap, alla periferia di Carentino.

Appuntamento, dunque, a martedì alle 10.30, nella sede della direzione Ambiente della Provincia, in via Galimberti ad Alessandria. A fare da regia, il direttore Claudio Coffano. Convocati, i proponenti dell'Agribio, Arpa, vigili del fuoco, tecnici, oltre a sindaci e comitati, con un'avvertenza: "E' decisamente preferibile che i lavori vengano seguiti in videoconferenza", per rispondere in modo adeguato alle prescrizioni riguardanti il distanziamento sociale.

Il comitato 3A di Oviglio (a cui fanno riferimento abitanti di paesi della zona) aveva chiesto un rinvio per avere, in futuro, la possibilità di partecipare fisicamente ai lavori. Tempi tecnici, però, hanno indotto la Provincia (il presidente Baldi, ieri pomeriggio, ha incontrato in videoconferenza alcuni sindaci) a non rinviare la seduta.

La conferenza dei servizi, nel 2018, aveva bocciato la proposta di Agribio, chiedendo variazioni ai progetti. I proponenti hanno dunque apportato modifiche e ripresentato la documentazione, che ora dovrà essere vagliata.