Nell'Acquese caduti quasi 50 mm di acqua

ACQUI TERME - Un nubifragio che ha letteralmente allagato la maggior parte delle arterie urbane delle città. I tombini di scolo non hanno potuto far fronte alla quantità di pioggia caduta nel giro di poche ore e il centro di Acqui di colpo è stato invaso da centimetri d'acqua. Per fortuna solo un bello spavento per gli abitanti e, a parte una piccola frana in regione Lacia e qualche pianta caduta anche a causa del forte vento, al momento non si registrano particolari danni.

La stazione meteo dell'Università del Piemonte Orientale di Alessandria ha calcolato che nell'Acquese sono caduti quasi 50 millimetri d'acqua (40 nell'Ovadese), ovvero la quantità che normalmente può accumularsi in tutto il mese di maggio. Sulla Provinciale 30, intorno alle 7 di questa mattina appena fuori l'abitato di Cassine, un camion si è ribaltato a causa del fango che nelle notte ha invaso la carreggiata. Al momento non si registrano feriti.