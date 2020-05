Un decesso e 4 ricoveri al Santo Spirito. A breve le informazioni per i test sierologici

CASALE - È di un decesso, 4 ricoveri e 2 dimissioni il bilancio odierno dall'ospedale Santo Spirito di Casale fornito dal consueto bollettino giornaliero del Comune.

Nel messaggio serale, il sindaco Federico Riboldi e il vice sindaco Emanuele Capra hanno informato sui test sierologici. Domenica prima giornata in cui mille cittadini appartenenti alle categorie più esposte si sottoporranno volontariamente all’esame per l’accertamento della presenza o meno di anticorpi contro il Covid-19. Dalla prossima settimana, invece, saranno stabiliti i criteri con i quali i cittadini potranno sottoporsi al test e come prenotarsi. Per quanto riguarda le attività economiche l'Amministrazione annuncia che è stato varato il nuovo piano per i dehors studiato per favorire la ripresa di chi è stato costretto alla chiusura a causa del Coronavirus.