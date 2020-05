«La medaglia d'oro? Anche ai sanitari di Casale e al dottor Pavero»

CASALE - Domani avrà luogo a Casale la prima giornata sperimentale di test sierologici (in questa prima giornata riservati a coloro che si sono impegnati in prima linea nell'emergenza) e dalla prossima settimana saranno rese noti le metodologie di prenotazione. Per quanto riguarda il bilancio dell’Ospedale Santo Spirito, nella giornata di oggi, sono stati registrati 0 decessi, 2 ricoveri e 4 dimissioni.

Il sindaco Federico Riboldi, nel messaggio serale, esprime assenso all'intenzione manifestata dai gruppi di maggioranza in consiglio: la volontà di insignire della Medaglia d'Oro il Nucleo Volontari di Protezione Civile. Il primo cittadino suggerisce che il riconoscimento vada anche al personale sanitario e non sanitario del distretto e alla memoria del dottor Renato Pavero, vittima in prima linea del Covid-19.