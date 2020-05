Le spese solidali della Gradinata Nord

ALESSANDRIA - Ha iniziato con una prima spesa di 200 euro, consegnata alla Caritas per distribuire pacchi alle famiglie più in difficoltà. In meno di un mese (tutto è iniziato il 24 aprile) la Gradinata Nord ha raccolto ben 2148,38 euro, grazie a più di 100 tifosi, che hanno effettuato donazioni.

Una parte è già stata utilizzata: 1626,76 euro, come spiegano i promotori, "sono serviti per quattro spese, portate alla Caritas, insieme a 6 cartoni di grissini donati da una azienda alessandrina". L'iniziativa solidale non si ferma, "con i restanti 521,62 euro e con altri aiuti che arriveranno, garantiremo il contributo per tutto il mese di maggio".

Come aderire? Con un versamento sul conto IT60P3608105138290578490586 (intestato a Oscar De Grandis) o con una ricarica immediata in tabaccheria sulla carta 5333171105707489.

"Il cuore grigionero batte ancora". E batte davvero forte.