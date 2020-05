Sosta a pagamento: prolungato lo stop ai controlli

OVADA - La città ha recuperato nell'ultima settimana ritmi più simili a quelli normali. Non cambiano però le attuali regole per la sosta a pagamento con la sospensione dei controlli sulle aree blu che sarà ampliata fino all'1 giugno prossimo. L'agevolazione varata all'inizio del mese di marzo, facendo seguito alle misure di limitazione della mobilità, sarà valida anche per le prossime due settimane.