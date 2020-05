Crollo balcone, padre e figlia all’ospedale

MIRABELLO - Padre (51 anni) e figlia (27 anni) sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Alessandria in seguito al crollo parziale del balcone dell’abitazione che si trova nella piazza centrale del paese. La casa è di proprietà del papà del 51enne. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Occimiano diretti dalla Compagnia di Casale. Sono in corso accertamenti per capire il perché del crollo. L’area è stata messa in sicurezza.