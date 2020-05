Castelnuovo, cinque anni fa la storica A2

CASTELNUOVO SCRIVIA - Ci sono anniversari da celebrare sempre. Soprattutto quando, da oltre due mesi, non si gioca, si lavora per progettare il futuro, ma c'è anche voglia di tuffarsi nel passato. Cinque anni fa una giornata storica per Castelnuovo Scrivia, per la società di basket, per il movimento sportivo provinciale: la promozione in A2 della formazione femminile, oggi targata Autosped, che nella seconda serie nazionale è stata sempre protagonista.

Le immagini della festa in campo, della capitana Silvia Gabba che si arrampica sul canestro e taglia la retina, emozionano oggi come allora. Soprattutto lo scatto del gruppo al completo, in cui, primo da sinistra, c'è anche il medico sociale, il dottor Renzo Granata, una delle vittime del covid-19. "Ci piacerebbe che il nuovo campetto all'aperto - sottolinea il ds, Franco Balduzzi, allenatore della promozione - che avremmo dovuto inaugurare a inizio estate con un torneo, e che è pronto, fosse intitolato a Renzo. Perché il nostro dottore sarà sempre con noi".

In questi giorni sono in corso riunioni della dirigenza e confronti con lo staff tecnico, per programmare la prossima stagione. Che, però, potrebbe partire in autunno inoltrato. "Abbiamo chiesto di giocare a porte aperte - spiega Balduzzi - e l'inizio del campionato potrebbe slittare a novembre".