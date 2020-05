A Casale, una domenica con l'argine che diventa via Roma

CASALE - Questo lento "ritorno alla vita" dopo lunghe settimane di forzata reclusione domestica ha regalato ai casalesi nuove consapevolezze. Una delle più importanti - diretta conseguenza dello stimolo, tornato in molti proprio durante la fase 1, di svolgere attività sportiva - è data dalla possibilità che il territorio monferrino offre, anche a pochi passi dal centro città, di piacevoli passeggiate all'aria aperta. Ampi spazi nei quali, per qualche ora lontani da ogni assembramento, ci si può dimenticare di mascherine e guanti.

In queste ultime settimane sono sempre di più, nel rispetto delle disposizioni di distanziamento, a godersi il verde di colline, prati e viottoli di campagna. Sportivi, sedentari, giovani, bimbi, anziani, madri, figli, nonni e innamorati hanno scelto nuovi modi per "lo struscio". Capita così che una minilepre sostituisca una vetrina di negozio e un'anatra che nuota sul pelo d'acqua nel Canale Lanza sia uno svago che, per una volta, può dare una doverosa distrazione dopo tanti pomeriggi passati davanti a Netflix.

Per una domenica, tra i casalesi, gli argini sono diventati via Roma.