'Nonna Laura' per i bambini di Cartosio

ACQUI TERME - 'Nonna Laura', come è conosciuta in tutto l'Acquese la signora Laura Coraglia, volontaria della Protezione civile di Acqui Terme, dall'inizio dell'emergenza è impegnata a confezionare mascherine colorate per i più piccoli. Si sa, i presidi in commercio per gli adulti mal si adattano ai visi dei bambini e così la canuta volontaria ha ben deciso di confezionarne alcune ad hoc colorate ed in tessuto. Nei giorni scorsi il Comune ha provveduto a distribuire ai bambini delle scuole materna e primaria di Cartosio l'ultima produzione realizzata da Nonna Laura e dalla giovane Ambra Debernardi.